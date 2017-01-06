Под Минском убита настоятельница православного женского монастыря
Минск, 6 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Минской области Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского православного монастыря. Об этом сегодня, 6 января, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря Белорусского экзархата Сергия Лепина.
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Свято-Ксениевский женский монастырь
Он сообщил, что настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса убита.
По предварительным данным, убийцей является одна из послушниц.
Возбуждено уголовное дело.
Свято-Ксениевский женский монастырь — женский монастырь в деревне Барань Борисовского района Минской области. Основан в 2002 году, освящён во имя святой блаженной Ксении Петербургской.