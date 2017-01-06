Минск, 6 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Минской области Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского православного монастыря. Об этом сегодня, 6 января, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря Белорусского экзархата Сергия Лепина.

azbyka.ru Свято-Ксениевский женский монастырь

Он сообщил, что настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса убита.

По предварительным данным, убийцей является одна из послушниц.

Возбуждено уголовное дело.

Свято-Ксениевский женский монастырь — женский монастырь в деревне Барань Борисовского района Минской области. Основан в 2002 году, освящён во имя святой блаженной Ксении Петербургской.