Германия, 6 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум. На берегу германского острова Лангеог в Северном море местные жители обнаружили десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Associated Press.

Pixabay. ivabalk Яйца

Море вынесло на берег острова Лангеог десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Пляж оказался буквально завален ими. Оказалось, что внутри этих яиц-сюрпризов, вместе с игрушкой лежит инструкция на русском языке.

Чтобы очистить пляж местные жители начали собирать яйца. Особенно это понравилось детям, которые принесли домой много сумок с яйцами.

Кроме десятков тысяч пластиковых яиц с игрушками на пляже также были найдены кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в частности сетевые кабели и пластиковые мешки.

Мэр Лангеога Уве Гаррельсп заявил, что сперва странная находка показалась ему чудом, но потом он понял, что это большая проблема. «Это уже невесело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных», — сказал Гаррельсп.

По всей видимости, яйца-сюрпризы и другие предметы попали в море из какого-нибудь контейнера, потерянного грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.

Местные жители продолжают очищать берег острова.