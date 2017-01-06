Москва, 6 января, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Госдуме вместе с Генпрокуратурой разрабатывают механизм, позволяющий контролировать доходы и расходы бывших чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Перед авторами стоит задача прописать обязанность декларировать доходы чиновников-пенсионеров, а также экс-чиновников.

«Допустим, мы пропишем обязанность отчитываться, а он (экс-чиновник) отказался подать декларацию — каким образом его можно заставить это сделать? Пока мы продумываем механизм, как это сделать», — цитирует ТАСС первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева («Единая Россия»).

На обязанности декларации экс-чиновников настаивает Генпрокурата, ранее СМИ сообщали о введении возможности обращения в доход государства денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.