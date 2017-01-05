Монреаль, Канада, 6 января, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Российская молодежная сборная по хоккею (игроки до 20 лет) стала бронзовым призером на чемпионате мира. В игре против соперников из Швеции российские спортсмены одержали победу в овертайме. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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Молодежные сборы из РФ и Швеции скрестили клюшки в Монреале. Встреча закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу российской команды.

Среди нашей команды отличились Кирилл Капризов и Денис Гурьянов. Первый забросил шайбу в ворота соперника на 21-й минуте матча, второй — на 61-й минуте, его гол стал решающим в игре.

В шведской команде отметился Джонатан Дален. Он забросил шайбу в российские ворота на 31-й минуте игры.

Напомним, что в прошлом году молодежная сборная РФ заняла на этом турнире в Канаде второе место. Вообще эта «бронза» для российской команды стала седьмой по счету. А если считать выступления советской команды, то девятой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 января в Монреале в полуфинале ЧМ по хоккею российская молодежная сборная уступила в серии буллитов противникам из США. Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американской команды. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 3:3. Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Сегодня (по местному времени четверг, 5 января) также пройдет финал чемпионата мира, в котором сразятся сборные Канады и США.