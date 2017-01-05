Вашингтон, 5 января, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия стран по подготовке встречи в Астане по Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на брифинге.

Heinrich-Böll-Stiftung Стаффан де Мистура

«Любые инициативы подобного рода приветствуются, должны поддерживаться и, как мы надеемся, окажутся успешными», — сказал он.

При этом де Мистура добавил, что ООН рассчитывает принять участие во встрече по Сирии в Астане, которая состоится 23 января 2017 г.

«Мы очень ждем этой встречи в контексте подготовки нашей встречи в начале февраля, — сказал он. — Мы планируем ее посетить, и мы внесем свой вклад в нее для ее успеха и принятия решений, которые мы сможем использовать на женевских переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. Эти переговоры в Казахстане должны будут дополнить женевские договоренности. Для обсуждения подготовки к переговорам эксперты РФ прибудут в Турцию 9−10 января, говорил турецкий министр.

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