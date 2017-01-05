Каракас, 5 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового вице-президента страны. Им стал 42-летний губернатор штата Арагуа Тарек эль-Айссами. По законодательству Венесуэлы в случае досрочной отставки действующего президента, если она не произойдет раньше февраля 2017 года, именно вице-президент возглавит страну.

Флаг Венесуэлы

Необходимо отметить, что в Венесуэле не исключен и силовой вариант смены власти. Оппозиция настроена решительно, и намерена бороться за уход из власти соратников Мадуро любыми методами. Переговоры между властью и оппозицией пока не дали ощутимых результатов. Более того, Мадуро вынужден постоянно идти на уступки оппозиционным лидерам.

Отметим, что отец назначенного на должность вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами — Зайдан Эль-Амин Эль Айссами, эмигрант из Ливана. Он также известен как Карлос Зайдан. В свое время отец Тарека Эль-Айссами входил в круг военных соратников Саддама Хусейна.

Сам Тарек Эль-Айссами занимал в период правления Уго Чавеса пост министра внутренних дел. До назначения вице-президентом Венесуэлы он возглавлял штат Арагуа.

Как сообщало ранее издание El Nuevo Herald, сам Тарек Эль-Айссами имеет связи с исламскими фундаменталистами. А также активно сотрудничает с Хезболлой.