Москва, 5 января, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах Московской биржи 5 января снизился на 54 копейки и опустился ниже психологической отметки 60 рублей за доллар, составив 59,92 рубля за единицу американской валюты. Тем не менее в 2017 году валютный курс вполне может продолжить колебания на уровнях примерно 60−65 рублей за доллар, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Hans Splinter Балансирует

Такой диапазон колебаний валют обусловлен динамикой нефтяного рынка, считает эксперт. «В ближайшее время можно ожидать стабилизации мирового нефтяного рынка. Сокращение добычи ОПЕК и независимых производителей нефти, скорее всего, будет постепенно компенсироваться увеличением производства сланцевой нефти в США. При этом важным фактором может стать ожидаемое увеличение мирового спроса на нефть в объёме примерно 1,2 млн баррелей в день», — говорит он.

При этом ключевая ставка ЦБ РФ опустится в 2017 году до 8%, отмечает аналитик. «Во всех других странах она, как правило, следует за инфляцией. Сейчас ЦБ РФ удерживает её на уровне 10%. Между тем, по итогам 2016 года, инфляция может оказаться минимальной за всё время постсоветской России и составить около 5%. Необходимо напомнить, что ставка ЦБ уже находилась в пределах 7,75−8,25% в 2010—2012 годах, когда инфляция была чуть выше 6%», — говорит эксперт.

Рост российского фондового рынка продолжится, уверен аналитик. «Этому могут способствовать стабильные мировые цены на нефть, а также общая недооценка акций российских компаний», — пояснил Лукашов.