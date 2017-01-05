Калуга, 5 января, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Налипание снега на высоковольтной линии, которая питает электросети Жуковского, Кировского и Износковского районов Калужской области, вызвало короткое замыкание. В результате без света остался 41 населенный пункт, сообщили сегодня, 5 января, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

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По данным ведомства, в зонах отключения работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентировочно, электричество будет восстановлено к 17:00.

На 174 километре трассы М-3 «Украина» у поворота на Калугу спасатели развернули «городок жизнеобеспечения», способный одновременно принять до 30 человек. Помимо этого, мобильные пункты обогрева развернуты на 107 и 304 километрах трассы, в Малоярославецком и Жиздринском районах. Мобильный пункт обогрева появился и на площади Победы в Калуге. Здесь можно будет в круглосуточном режиме погреться и попить горячего чая.