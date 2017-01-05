Петропавловск-Камчатский, 5 января, 2017, 14:08 — ИА Регнум. На Камчатке с 6 по 8 января объявлена лавинная опасность по горным территориям пяти районов. Это связано с влиянием на полуостров первого в этом году мощного снежного циклона.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Лавина

Читайте также: Камчатка готовится к удару мощного циклона и шторму

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, лавинная опасность объявлена по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского.

«Кроме того, угроза схода снежных масс существует и на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский», — добавили в МЧС.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, к берегам Камчатки подошел циклон, который принес сильный ветер и снег. Влиять на полуостров он будет как минимум сутки.