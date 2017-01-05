Москва, 5 января, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает поступательный рост, который идет уже третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 5 января.

ИА REGNUM Доллар — рубль — евро

Торги начались на оптимизме и доллар США к 10:30 мск подешевел на 26 копеек — до 60,2 рубля. Затем американская валюта отыграла до 60,4 рубля за доллар.

При этом курс евросоюзного евро немного рос с самого начала сегодняшних торгов. На данный момент евро остановился на отметке 63,5 рубля.

Биржевые аналитики отмечают, что некоторое ослабление американскою валюты связано с рядом факторов. Существенную роль тут играет небольшой рост мировой цены на нефть. Этот рост, в свою очередь, вызван договоренностью большинства нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года.

Другим фактором является передача власти в США от президента-демократа Барака Хуссейна Обамы к президенту-республиканцу Дональду Трампу. 20 января Трамп займет место в Овальном кабинете и начнет управлять США. Его экономическая политика очерчена слабо, и что он конкретно будет делать с одной из ключевых экономик мира сказать трудно.