Киев, 5 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. «Зона свободной торговли с ЕС ― это стратегическая ошибка Киева, за которую Украина уже заплатила и продолжает платить слишком высокую цену», — заявил журналистам лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, подводя итоги годового действия ЗСТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья и сестры

По словам политика, пиар-кампания правительства Украины, сопровождавшая новый этап «стратегического сотрудничества» с ЕС, не имеет ничего общего с реальным состоянием дел.

«Украинские товаропроизводители не только не совершили обещанную экспансию на европейский рынок, они потеряли выгодный для себя и действительно перспективный рынок стран СНГ и в частности РФ. В результате евроинтеграционных потуг Киева с 2013 по 2016 год украинский экспорт постоянно сокращался. Как сообщает НБУ, только за первые 11 месяцев 2016 года экспорт украинских товаров сократился на 6,6%. По данным Госстата, в январе ― ноябре 2013 года товарный экспорт Украины составлял $57,43 млрд. За аналогичный период 2016-го страна смогла поставить за рубеж продукции на $32,7 млрд (данные Государственной фискальной службы)», — констатирует политик.

По итогам января ― ноября 2016 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился в 1,7 раза, отметил он.

«Пока экспорт сокращается, импорт, напротив, растет. И существеннее всего увеличились поставки в Украину именно европейской продукции ― на 9%. Не украинцы «прорвались» на европейский рынок, а иностранные производители стали теснить отечественную продукцию уже и на внутреннем рынке», — считает лидер «Украинского выбора».

Медведчук также напомнил, что о неэффективности и односторонней направленности ЗСТ с ЕС в Украине стали говорить сразу же после начала ее действия, как только были исчерпаны выделенные Брюсселем квоты по ряду товарных позиций.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что распиаренная зона свободной торговли с Евросоюзом оказалась профанацией идеи о взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве с ЕС. Выгодной ЗСТ стала исключительно для Евросоюза, Украина же лишь несет убытки… Сегодня необходимо, наконец, признать: подписание Киевом соглашения о ЗСТ с ЕС ― это преступная афера евроинтеграторов, которые, заигравшись в геополитические игры, поставили под удар не только благополучие украинских граждан, но и будущее Украины», — подытожил политик.