Грачевка, Оренбургская область, 5 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Курманаевском районе Оренбургской области вспыхнула газо-нефтяная скважина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области Пожар на нефтяной скважине в Оренбуржье

ЧП произошло в 08:42 в 18 километрах от села Грачевка. Погибших и пострадавших нет. Угроза населенному пункту отсутствует.

К ликвидации последствий пожара привлечено 56 человек и 20 единиц техники. По данным МЧС, сил и средств достаточно.