Анкара, 5 января, 2017, 09:37 — ИА Регнум.



Trend.az ВВС Турции

Авиация и артиллерия Турции ликвидировали 38 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии за прошедшие сутки 4 января, заявили в генеральном штабе Турции 5 января. Об этом сообщает Figaro.

По данным ведомства, ВВС Турции совершили 28 вылетов для нанесения ударов по целям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уничтожены укрытия, командные центры, оружие и техника.

Напомним, Анкара принимает участие в боевых действиях на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата», начатой в августе 2016 года. Вооруженные силы Турции совместно с местными союзниками пытаются выдавить боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из приграничной зоны, а также из города Эль-Баб, в котором, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, наступление и должно окончиться.