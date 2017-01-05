Бухарест, 5 января, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Теодор Мелешкану, возглавивший МИД Румынии в утвержденном 4 января правительстве Сорина Гриндяну, выступает за «объединение» Молдавии с Румынией путем вступления первой в ЕС, участие Бухареста в процессе молдавско-приднестровского урегулирования и улучшение отношений с соседями, в первую очередь — Венгрией. Об этом Мелешкану заявил на слушаниях в профильных комитетах парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В отношении Республики Молдова моя позиция очень ясна и проста. Румыния и Молдавия воссоединятся путем вступления Молдавии в ЕС, и в этом случае все вопросы относительно границ станут вопросами духовными, а не реальными. Именно так я вижу достижение нашей национальной цели», — сказал Мелешкану.

Он выступил за поддержку Бухарестом «проевропейского курса» Молдавии, в том числе через финансовую помощь. «Граждане Молдавии должны увидеть на практике, что Румыния занимается развитием отношений с Республикой Молдова и старается улучшить уровень жизни ее граждан. А это означает строительство мостов, соединение электро‑ и газовых сетей и т.д.», — отметил министр.

Теодор Мелешкану также заявил о необходимости более активного влияния Бухареста на процесс молдавско-приднестровского урегулирования. Он напомнил, что после 1992 года Румыния не является участником переговорного формата. «Основными игроками являются Россия, Молдавия и Украина», — сказал он. Румыния, по его словам, должна влиять на процесс в рамках ЕС — «сделать, чтобы были услышаны наш голос и идеи, которые у нас есть для решения приднестровского конфликта».

Говоря о развитии отношений с соседними странами, Мелешкану отметил, что воспринимает внешнюю политику Румынии «с точки зрения концентрических кругов». «Главным приоритетом для меня являются соседние страны. К сожалению, сегодня наши отношения с соседями не очень хорошие или не совсем такие, какими бы мы их хотели видеть. У нас есть поговорка, что лучшим соседом для Румынии является Черное море. Так вот, сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом ввиду драматической смены стратегического баланса в данном регионе. Говоря о приоритете, я имею ввиду Венгрию, Болгарию, Сербию, Молдавию и Украину. Для каждой из этих стран в правительстве разработана программа, учитывающая много деталей», — сказал он.

Мелешкану напомнил, что в 1996 году он вел переговоры с Будапештом и подписал в Тимишоаре базовый договор между Румынией и Венгрией. «Стратегическое партнерство, которое было одним из важных документов, осталось, к сожалению, только на бумаге. Уверяю вас, что среди первых дел, которыми я займусь, будет то, что касается соседних стран, Венгрия является одной из них», — подвел итог Теодор Мелешкану.