Киев, 5 января, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Украина планирует проводить ракетные учения недалеко от Крыма тогда, когда посчитает это необходимым. Об этом в среду, 4 января, заявил в эфире украинскому «5 каналу» министр обороны страны Степан Полторак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

Он подчеркнул, что ракетные стрельбы будут проводиться по мере необходимости. «Мы их будем проводить, и не только такие, но и другие учения», — заявил Полторак.

Он также отметил, что для проведения учений на украинский территории Киев не намерен спрашивать ни у кого разрешения.

Напомним, что Украина уже проводила ракетные учения 1−2 декабря на юге страны. Стрельбы проводились от Крыма на расстоянии 27−30 километров. Причем изначально украинские власти сообщали, что в ходе учений зона действий затронет и территориальные воды России у границы Крыма. В ответ на это российская сторона выразила протест. Тогда граница падения ракет была сдвинута. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что «стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем» и осуществляться строго с нормами международного права.

Полторак оценил эти учения как «очень удачные, очень нужные».

По завершении ракетных стрельб президент Украины Петр Порошенко на конференции в Варшаве заявил, что учения вблизи Крыма вызвали положительную реакцию среди граждан Украины.

«Вы не представляете, какой драйв поднялся в моей украинской нации, сколько звонков было министру обороны Полтораку и мне», — заявил Порошенко.