Мадрид, 5 января, 2017, 01:09 — ИА Регнум. 4 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран первый матч 1/8 Кубка Короля между командами «Реал Мадрид» и «Севилья». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу королевского клуба. «Сливочные» продлили свою беспроигрышную серию до 38 матчей во всех турнирах.

Realmadrid.com «Реал Мадрид» vs «Севилья» — 3:0

«Сливочные» не проигрывают уже на протяжении 37 матчей подряд — это рекорд для королевского клуба. Ключевым игроком «сливочных» является капитан команды Серхио Рамос, который уже три раза в этом сезоне добывал для своей команды очки на последних минутах. В этом матче не смогут принять участие Криштиану Роналду, Гарет Бейл, Карим, Бензема, Пепе и Кейлор Навас. «Рохибланос» выиграли свои три последние встречи с общим счетом 16:2 — ошеломительный результат. Ключевым игроком «красно-белых» является аргентинский форвард Лусиано Вьето, забивший шесть голов и отдавший три ассиста.

Матч начался с гола колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса на 11-й минуте. Хавбек совершил рейд около штрафной и пробил ближний угол — 1:0.

Через 18 минут Рафаел Варан забил после подачи Тони Крооса второй гол «сливочных» в этом матче — 2:0.

В конце тайма на 44-й минуте Хамес Родригес оформил дубль, реализовав пенальти в ворота Серхио Рико — 3:0.

На данный момент «Реал Мадрид» имеет великолепные шансы пройти в ¼ Кубка Короля. «Севилье» необходимо отыгрывать дефицит в три мяча на своем стадионе, чтобы продолжить борьбу за титул.

Составы на матч:

«Реал Мадрид»: Касилья, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Мората, Родригес.

«Севилья»: Рико, Эскудеро, Меркадо, Рами, Мариано, Иборра, Н'Зонзи, Гансо, Витоло, Карреа, Насри.

Главный арбитр матча: Антонио Лаос.

Голы: Родригес 11 — 1:0, Варан 29 — 2:0, Родригес 44 (пен) — 3:0.