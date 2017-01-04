Буэнос-Айрес, 4 января, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Аргентинские ветераны войны за Фолклендские острова провели манифестацию в Буэнос-Айресе. Она совпала по времени со 184-й годовщиной британской оккупации островов.

Флаг Британских Фолклендских островов

Акция прошла на фоне разгоревшейся в аргентинском обществе дискуссии вокруг изданной властями страны политической карты, на которой Фолклендские острова не включены в состав Аргентины, комментирует Hispan TV.

Претензии на Фолклендские острова записаны в конституции Аргентины. Тем не менее глава МИД Аргентины Сусана Малькорра заявила несколько месяцев назад, что она хочет положить конец эре конфронтации. «Предыдущая администрация очень легко шла на конфронтации, мы этого не хотим. Мы признаем, что на решение этой проблемы уйдет время. Наши претензии на Мальвины (аргентинское название Фолклендских островов) сохранятся, однако в рамках добрососедских отношений», — отметила Малькорра, сообщало ранее издание The Guardian.

Напомним, что в марте 2016 года Комиссия ООН по границам континентального шельфа признала расширение территориальных вод Аргентины с 200 до 350 морских миль. Благодаря решению комиссии международной организации на территории Аргентины оказались и Фолклендские острова, писало ранее ИА REGNUM.