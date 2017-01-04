Вашингтон, 4 января, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Избранный вице-президент США Майк Пенс в ходе брифинга рассказал, какими будут первые шаги миллиардера Дональда Трампа на посту президента США.

Зуб

«Первым шагом (Дональда Трампа) будет обещанная отмена Obamacare (отмена реформы обязательного медицинского страхования)», — цитирует Пенса RT.

По словам политика, после отмены Obamacare Трамп займется продвижением другой системы здравоохранения, которая позволит снизить стоимость медицинского страхования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллиардер Дональд Трамп во время предвыборной кампании в США неоднократно обещал отменить реформу здравоохранения 2010 г, чтобы заменить ее на другую, имеющую больший контроль со стороны государства.

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