Иваново, 4 января, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Пункты обогрева развернуты на территории Ивановской области в связи с аномальными морозами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Cветлана Шаповалова Зимние кружева

Аномальные морозы прогнозируются в Ивановской области на период с 4 по 9 января. Среднесуточная температура ожидается существенно ниже климатической нормы: уже сегодня, 4 января, в регионе была зафиксирована температура в 22 градуса мороза, ночью ожидается до — 19 градусов. 5 января днем прогнозируется — 15 градусов, ночью — до 22 градусов мороза. 6 января дневная температура ожидается до — 19, ночью — до — 25 градусов. 7 января днем ожидается 22 градуса мороза.

Спасатели призывают ивановцев в связи с сильными морозами отказаться от дальних поездок на личных автомобилях. Для тех же, кто в силу разных причин окажется в дороге, на территории Ивановской области открыты пункты обогрева МЧС России. На самой крупной трассе — М7 — оборудованы пять пунктов в придорожных кафе.

Кроме того, на опасном участке автодороги вблизи деревни Никульское Ивановского района развернут мобильный пункт обогрева, который оборудован всем необходимым для того, чтобы водители, попавшие в трудную ситуацию, могли получить всю необходимую помощь. Теплые палатки могут принять до 30 человек одновременно. Пункт обогрева обеспечен медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.