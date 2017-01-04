Тирасполь, 4 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся 4 января в Бендерах встречи президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский договорились о подготовке пакета решений первоочередных проблем между Кишиневом и Тирасполем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского лидера, данный пакет будет обсуждаться на следующей встрече на высшем уровне, которая состоится «в ближайшее время».

Prm.md Встреча президента Молдавии Игоря Додона с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Бендеры,4 января 2017 года

Среди обсуждавшихся вопросов — проблемы в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан и другие. «Мы договорились, что наши коллеги в ближайшее время обсудят все вопросы, которые есть как с одной, так и с другой стороны», — сказал Додон.

Он отметил, что это первая с 2008-го года встреча на уровне президентов Молдавии и ПМР, что «есть все предпосылки для того, чтобы 2017-й год был успешным для совместной работы по улучшению состояния дел в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем».

Президенты Молдавии и Приднестровья поздравили друг друга с победой на выборах и отметили большие ожидания, которые связывают граждане двух стран с возобновлением полномасштабного диалога на высшем уровне.

Вадим Красносельский положительно оценил состоявшуюся встречу, отметив, что она имеет ознакомительный характер и является хорошим началом для сотрудничества в решении конкретных вопросов, касающихся простых граждан Молдавии и ПМР.

«Самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена — граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017-го года. Уверен, что вместе мы её решим», — написал по итогам встречи на своей странице в Facebook Игорь Додон.

«Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей, — отметил в свою очередь Красносельский. — Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае».

Президент Приднестровья особо подчеркнул, что политические и статусные вопросы в ходе встречи не обсуждались. «Я всегда говорил и не скрываю того, что гарантия нашей безопасности — это наша независимость. У нас много вопросов основного характера, которые мы уже обозначили, и над которыми будем работать на текущем этапе», — добавил он.

После встречи Додон вместе с Красносельским посетили храм Святого Благоверного князя Александра Невского и военно-мемориальный комплекс «Бендерская Крепость». «Подобные памятники являются нашим общим культурно-историческим наследием. Они лишний раз напоминают о том, что наших сограждан по обе стороны Днестра объединяет и единая история, и одна Православная вера», — подвел итог Додон.

В ходе поездки его сопровождал президентский советник по вопросам «реинтеграции» Василий Шова. С приднестровской стороны во встрече принимал участие и.о. министра иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Напомним, ранее Додон выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации. В свою очередь Красносельский не раз заявлял, что не намерен отступать от курса на независимость ПМР, и обсуждать статус Приднестровья с Молдавией не станет.