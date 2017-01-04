Лиссабон, 4 января, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Информация СМИ о возможном переходе полузащитника лиссабонской «Бенфики» Андреаса Самариса в санкт-петербургский «Зенит» не соответствует действительности. Об этом заявил представитель футболиста Иоаннис Эммануилидис агентству «Р-Спорт».

Fc-zenit.ru Андреас Самарис

«Андреас — профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт, — говорит Эммануилидис. — В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде».

При этом представитель футболиста добавил, что у него не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что «данная информация всего лишь слухи».

Ранее ряд СМИ сообщил, что руководство «Зенита» сделало предложение лиссабонской «Бенфике» о покупке греческого полузащитника Андреаса Самариса.