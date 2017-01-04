Тирасполь, 4 января, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон и глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провели сегодня, 4 января, официальную встречу в городе Бендеры. Об этом сообщается на сайте главы Приднестровья.

Prm.md Вадим Красносельский, Игорь Додон

«В Государственной администрации города Бендеры прошла встреча президента ПМР Вадима Красносельского с президентом РМ Игорем Додоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры двух республик обозначили вопросы, требующие первоочередного решения.

«Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи, — сказал Красносельский. — Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон».

В свою очередь, Додон отметил важность того, чтобы население республик увидело конкретный результат.

«Мы сегодня обсуждали очень много вопросов по поводу перемещения граждан, по поводу дипломов, документации, номеров, — сказал президент Молдавии. — Много вопросов накопилось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после победы Красносельского на президентских выборах в ПМР Додон предложил ему провести в ближайшие недели встречу в Тирасполе. Додон выразил мнение, что это может открыть «новую страницу» в отношениях между Молдавией и ПМР.

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