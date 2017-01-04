Москва, 4 января, 2017, 16:39 — ИА Регнум. На юге Москвы на МКАД произошло несколько ДТП с участием 23 транспортных средств, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Разбитое стекло

Аварии произошли в среду, 4 января, в районе 20 км МКАД. По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал.

«23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП», — уточнил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Причины аварий пока неизвестны.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в ДТП на МКАД попали около 20 автомобилей.

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