Шесть ДТП на МКАД: столкнулись 23 автомобиля
Москва, 4 января, 2017, 16:39 — ИА Регнум. На юге Москвы на МКАД произошло несколько ДТП с участием 23 транспортных средств, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Разбитое стекло
Аварии произошли в среду, 4 января, в районе 20 км МКАД. По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал.
«23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП», — уточнил источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Причины аварий пока неизвестны.
Ранее ряд СМИ сообщал, что в ДТП на МКАД попали около 20 автомобилей.
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