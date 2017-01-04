Москва, 4 января, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Состояние российского бойца без правил Расула Мирзаева, на которого было совершено разбойное нападение, ухудшилось. Об этом сегодня, 4 января, сообщил журналистам друг бойца Аниуар Чеченов.

Больница

Напомним, трое неизвестных налетчиков в ночь на 31 декабря ворвались в квартиру Мирзаева на Восточной улице в Москве. Мирзаева избили, попытались задушить цепью, а затем выстрелили в голову из травматического пистолета.

Квартиру бандиты ограбили и скрылись.

Мирзоев был госпитализирован. Ему сделали операцию.

По данным Чеченова, сейчас состояние Мирзаева ухудшилось.