Ульяновск, 4 января, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате происшествия пострадал водитель машины, фельдшер после осмотра врачей отпущен домой. Находившаяся в машине пациентка не пострадала, сообщает пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина «скорой помощи»

ДТП произошло 3 января по улице Орлова в Ульяновске. По данным полиции, водитель, управляя машиной «Скорой помощи», при проезде перекрестка на красный свет с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами не убедился в безопасности движения и столкнулся с «Маздой». В результате ДТП водитель «скорой» госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, фельдшер после осмотра врачей отпущен домой. Водитель иномарки и 50-летняя женщина, находившаяся в транспортировочном положении в машине скорой помощи, не пострадали.

Гоставтоинспекторы установили, что водитель «Мазды» не имел права управления транспортным средством, а также нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. На водителя автомобиля марки «Мазда» госавтоинспекторами составлены протоколы об административных правонарушениях.

Отметим, что за дежурные сутки, 3 января, сотрудниками УГИБДД по Ульяновской области выявлено 1793 нарушения правил дорожного движения, в том числе выявлено 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.