Главой МВД Узбекистана назначен Абдусалом Азизов
Ташкент, 4 января, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом назначил Абдусалома Азизова министром внутренних дел республики, сообщил ИА REGNUM представитель МВД Узбекистана.
Ранее занимавший эту должность Адхам Ахмедбаев другим указом переведен на работу в аппарат президента на должность государственного советника, отвечающего за координацию деятельности силовых и фискальных структур.
Абдусалом Азизов в разные годы трудился на различных постах в структуре МВД страны. В частности занимал должности первого заместителя МВД страны, руководителя ГУВД Ташкента, а также в 2006 году неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз».
В последние годы Азизов работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны.
Данное назначение является первым кадровым решением президента Узбекистана по назначению руководителей силовых структур республики.