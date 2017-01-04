Ташкент, 4 января, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом назначил Абдусалома Азизова министром внутренних дел республики, сообщил ИА REGNUM представитель МВД Узбекистана.

Шеврон МВД Узбекистана

Ранее занимавший эту должность Адхам Ахмедбаев другим указом переведен на работу в аппарат президента на должность государственного советника, отвечающего за координацию деятельности силовых и фискальных структур.

Абдусалом Азизов в разные годы трудился на различных постах в структуре МВД страны. В частности занимал должности первого заместителя МВД страны, руководителя ГУВД Ташкента, а также в 2006 году неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз».

В последние годы Азизов работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны.

Данное назначение является первым кадровым решением президента Узбекистана по назначению руководителей силовых структур республики.