Киров, 4 января, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Кирове из-за наступивших морозов отменяют мероприятия, запланированные с 4 по 8 января на Театральной площади города Кирова, сообщается на сайте мэрии.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР «Расскажи, Снегурочка, где была?»

Напомним, мероприятия начались 2 января. Для жителей и гостей столицы региона на Театральной площади были запланированы анимационные программы и квесты, спортивные эстафеты и турниры с вручением призов и подарков. Кроме того, в дни каникул на Театральной площади должны были работать детские аттракционы.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, 4 января температура воздуха ночью в западной половине области −18…−23 градуса мороза, при прояснениях −27…−32. На дорогах накат и гололедица. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня температура по области будет падать до −30…−35 градусов мороза.