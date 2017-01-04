Чебоксары, 4 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Чувашии розничная стоимость основных видов нефтепродуктов за год подорожала от 3% до 13%, оптовая — от 4% до 21%. Об этом свидетельствуют данные статистики и мониторинга цен основных организаций поставщиков нефтепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

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Розничные потребительские цены выросли на все основные виды нефтепродуктов. По данным Чувашстата, более всего подорожало газовое моторное топливо. В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 стоимость выросла в среднем на 12,74% (или на 2,06 рублей), достигнув 18,23 руб/л. Дизельное топливо подорожало на 6,5% (или на 2,22 рубля) и составило в среднем 36,43 руб/л. Что касается автомобильного бензина, то А-76 подорожал на 2,7% (или на 83 копейки), АИ-92 — на 4,82% (или на 1,6 рублей), АИ-95 — на 4% (или на 1,48 рублей) — средняя потребительская цена составила соответственно 31,95 руб/л, 34,78 и 38,06 руб/л.

Напомним, по данным Росстата, на конец ноября 2016 года в среднем в Приволжском федеральном округе розничная стоимость бензина составляла 35,75 рублей, в том числе в Чувашии — 35,31 рублей. Самый дорогой бензин был в Кировской области (36,7 рублей), самый дешёвый — в Марий Эл (34,91 рублей). Средняя цена дизельного топлива в ПФО составляла 35,22 рублей, в том числе в Чувашии — 34,45 рублей. Самые высокие цены сложились в Пермском крае (36,8 рублей) и Кировской области (36,67 рублей), минимальные — Самарской области (34,09 рублей) и Ульяновской области (34,23 рубля).

Что касается оптовых цен на автомобильный бензин, то за год они выросли от 3,7% до 20,6%. Об этом свидетельствуют данные «Агро-Инноваций». В чувашском филиале ООО «Татнефть-АЗС центр» более всего выросла цена на АИ-80: по состоянию на 29 декабря 2016 года по сравнению с 30 декабря 2015 года стоимость возросла на 9,2% и достигла 40,5 тыс. руб/т. Бензин марки АИ-95 за указанный период подорожал на 4,86%, АИ-92 — на 5%, составив соответственно 43,2 тыс. и 42 тыс. руб/т. В группе компаний «Промнефть» более всего за обозначенный период подорожал бензин марки АИ-92 — на 20,6%, составив на конец декабря 2016 года 42,2 тыс. руб/т. Цена бензина марок АИ-95 и АИ-80 выросла на 9,2−9,4%, достигнув соответственно 43,2 тыс. и 36,9 тыс. руб/т.