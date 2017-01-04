Чебоксары, 4 января, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии подвела итоги проверок соблюдения законодательства при получении и использовании денежных средств в виде пожертвований в образовательных учреждениях. Число нарушений выросло: в 2015 году выявлен 101 факт, в 2016 году — 166. В ведомстве констатируют, что фактически в школах и детсадах на родителей «возлагается обязанность по частичному финансированию содержания и ремонту зданий, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, тем самым нарушается принцип бесплатности образования». Кроме того, прием средств «в бесконтрольном порядке создает благоприятную почву для злоупотребления со стороны лиц, которым вверен сбор «добровольной помощи», сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Светлана Иванова ИА REGNUM Думы

Напомним, согласно закону, образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. В ведомстве отмечают, что основной довод тех, кто считает, что родители должны помогать образовательному учреждению «добровольно», основывается на требованиях федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Согласно статье 2 данного закона, благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности в сфере образования, но при этом статьей 4 определено, что граждане и юридические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.

«Как раз принцип добровольности и свободы выбора целей благотворительной деятельности стараются не замечать сторонники «добровольной помощи». Поступающие в органы прокуратуры республики обращения граждан и анализ практики прокурорского надзора свидетельствуют о ненадлежащем финансировании органами местного самоуправления и образовательными учреждениями мероприятий в части содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий, материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с предъявляемыми требованиями. В этой связи образовательные учреждения и родительские комитеты, принимая неправомерные решения об оказании родителями и иными законными представителями «спонсорской помощи», предоставленным правом злоупотребляют. В результате этого добровольные пожертвования превращаются в принудительный сбор денежных средств», — констатируют в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве отмечают, что в детсадах и школах, расположенных в крупных городах и районах республики, выявлено множество случаев незаконного привлечения средств родителей «под видом добровольных пожертвований и благотворительной деятельности на текущие нужды» — в частности, на ремонт классных помещений, охрану образовательных организаций, приобретение мебели, учебных принадлежностей, установку окон и на другие материальные ценности, которые должны финансироваться из бюджета. Данные факты «негативным образом сказываются на состоянии законности в сфере обеспечения бесплатности дошкольного и общего образования», что гарантировано Конституцией РФ.

В прокуратуре отмечают, что вопреки требованиям закона об образовании, ряд учреждений делегировали право привлечения дополнительных средств родительским комитетам, собраниям и попечительским советам. Такие факты выявлены в детсадах и школах Алатыря, Чебоксар, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Порецкого, Канашского, Козловского, Красночетайского, Моргаушского, Цивильского и Яльчикского районов.

«Родительские комитеты, реализовывая именно таким способом незаконные полномочия, собирают с родителей денежные средства на нужды образовательных учреждений… Устанавливается фиксированная сумма, подлежащая сбору с каждого родителя, которая несоразмерна доходам и материальному положению семьи, не отвечает критериям благотворительной деятельности и добровольности пожертвований. При этом денежные средства на счет образовательного учреждения в ряде случаев не зачисляются и не приходуются», — подчёркивают в прокуратуре.

К примеру, по данным ведомства, в МБОУ «СОШ № 50» в Чебоксарах выявлены факты сбора «на основании решения родительского собрания с каждого родителя обучающегося одного из классов фиксированной суммы (2 000 рублей) на замену окон», при этом полученные средства на расчетный счет школы не перечислялись, а передавались члену родительского комитета. В адрес директора школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого денежные средства возвращены родителям.

Прокуратурами Калининского, Московского районов Чебоксар и Цивильского района в деятельности ряда общеобразовательных учреждений выявлены факты сбора средств с родителей на оплату услуг охраны и официантки. К примеру, в МБОУ «СОШ №45» в Чебоксарах установлены случаи сбора средств с родителей обучающихся на оплату услуг официантки, принятой неофициально на эту должность, говорится в релизе. Денежные средства передавались официантке по расписке. В отношении заведующей производством комбината школьного питания возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которых нарушения законов устранены, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности

Нарушения требований законодательства, регламентирующего вопросы получения, учета и использования пожертвований в образовательных учреждениях также вскрыты прокуратурами Батыревского, Ибресинского, Моргаушского, Чебоксарского, Янтиковского, Яльчикского районов, Шумерлинским межрайонным прокурором.

«Результаты надзорных мероприятий свидетельствуют о том, что фактически на родителей обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений возлагается обязанность по частичному финансированию содержания и ремонту зданий, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, тем самым нарушается принцип бесплатности образования. Кроме того, прием у родителей обучающихся денежных средств в бесконтрольном порядке создает благоприятную почву для злоупотребления со стороны лиц, которым вверены денежные средства», — делают вывод в надзорном ведомстве.

Всего по результатам проверок исполнения требований законодательства, регламентирующего вопросы получения, учета и использования средств в виде пожертвований в образовательных учреждениях за 2015−2016 годы выявлено 267 нарушений (за 2015 год — 101), в целях устранения которых принесено 134 протеста (за 2015 год — 34), внесено 47 (за 2015 год — 30) представлений, по итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 19 (за 2015 год — 26) должностных лиц, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 4 должностных лица.