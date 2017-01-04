Астрахань, 4 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Авиационной центр Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области укомплектован новыми истребителями. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России 4 января, перевооружение истребительной эскадрильи на МиГ-29СМТ было полностью завершено в конце прошлого года.

Function.mil.ru МиГ29-550

Астраханский авиационный центр ВКС начал перевооружаться на самолеты данного типа с декабря 2015 года. Самолеты поставлялись непосредственно с завода-изготовителя в Московской области.

Предпоследнее звено новых истребителей МиГ-29СМТ поступило в Центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области в конце ноября прошлого года. Поставка еще одной партии самолетов МиГ-29СМТ была осуществлена в декабре

В новом периоде обучения, который начался в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря, данные самолеты уже будут задействованы в плановых полетах. В настоящее время летный состав авиацентра ВКС приступил к практической эксплуатации новых истребителей.

Добавим, что до 2020 года до 100 новых летательных аппаратов получит морская авиация ВМФ России. По словам командующего морской авиацией ВМФ России генерал-майора Игоря Кожина, морской авиации предстоит серьезная модернизация существующего парка летательных аппаратов и их поэтапная замена перспективными авиационными комплексами. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017—2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Также планируется серьезное обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 начнут приходить новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран».

Справка: МиГ-29СМТ — многофункциональный истребитель поколения «4+», имеющий увеличенные дальность полета, взлетную массу и массу боевой нагрузки. В самолете установлено современное радиоэлектронное оборудование, а также применяется широкий спектр авиационных средств поражения, включая различные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».