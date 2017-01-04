Лондон, 4 января, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Британский журналист Шенан Молони выдвинул новую версию гибели знаменитого пассажирского парохода «Титаник», утонувшего в апреле 1912 года. Результаты своего 30-летнего исследования Молони публикует сегодня, 4 января, на страницах The Independent.

Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США На палубе «Титаника»

Молони, который 30 лет исследует крушение крупнейшего океанского лайнера своего времени, уверен, что айсберг нельзя считать единственной причиной гибели «Титаника».

Журналист проанализировал фотографии, сделанные до начала первого и последнего путешествия «Титаника». Он нашел ряд снимком, сделанных инженерами-электриками в судоверфи Белфаста во внутренних отсеках корабля. Он утверждает, что на на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров.

Молони утверждает, что эти следы — сажа от внутреннего пожара. Возгорание могло возникнуть в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. Далее журналист утверждает, что хранилище топлива могло выгорать в течение всего путешествия «Титаника». Команде корабля было приказано молчать о происходящем и скрыть ЧП от пассажиров.

Команде якобы не удалось потушить пожар из-за чего стальная обшивка «Титаника» сильно нагрелась и стала хрупкой. В связи с этим, при столкновении с айсбергом в корпусе корабля образовалась очень крупная пробоина.

Таким образом, Молони утверждает, что гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.

Напомним, британский пароход «Титаник» — крупнейший пассажирский корабль своего времени, затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса от столкновения с айсбергом в водах северной Атлантики. На борту корабля находилось свыше двух тысяч человек — большинство из них погибло.