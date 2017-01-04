Вашингтон, 4 января, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Барака Хусейна Обамы разъяснила, почему американские власти не вводят санкции лично против президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал накануне, 3 января, пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст на регулярном брифинге для журналистов.

Kremlin.ru Владимир Путин

Журналисты спросили Эрнста, почему в новом санкционном списке, принятым в США в ответ на якобы имевшие место российские кибератаки, нет президента России Владимира Путина.

«Было бы довольно экстраординарно, если бы сам господин Путин оказался среди людей в нашем списке», — ответил Эрнст. Он пояснил, что введение персональных санкций против главы другого государства — это чрезвычайная мера, которая может быть использована «только в определенных обстоятельствах». Так, пресс-секретарь добавил, что решение о том, были ли хакерские атаки на США в выборный период делом рук «русских хакеров», должно быть принято «на самом высоком уровне».

Также Эрнст не смог дать вразумительный ответ, когда ждать публикации полного отчета разведки США о кибератаках. Но он подтвердил, что это произойдет до 20 января, когда истекает срок полномочий Обамы.

Напомним, власти США обвинили Россию в причастности к хакерским атакам на серверы американских политических организаций во время президентской гонки. При этом до сих пор не было представлено никаких доказательств на этот счет.