СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
Приштина, Сербия, 3 января, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и около 400 террористов проникли из Сирии на территорию Европы под видом беженцев. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.
По данным силовиков, лидером «боевого отряда» является джихадист албанского происхождения Лавдрим Мухаджери.
Предполагается, что группа террористов планирует совершить ряд атак на государственные учреждения, включая госорганы в Косово и православные церкви в Сербии.
17 ноября 2016 г. агентство Reuters сообщило, что сотрудники полиции Косово задержали 19 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Они (задержанные) планировали совершить теракты в Косово, а также совершить нападение на израильскую футбольную команду и ее болельщиков во время матча Албания-Израиль», — отмечалось в заявлении полиции.
Читайте также: 19 сторонников ИГИЛ планировали атаки в Косово и Албании