Вашингтон, 3 января, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября 2016 г. на президентских выборах в США, планирует провести первую большую пресс-конференцию 11 января 2017 г. Об этом заявила советник избранного главы Белого дома Келлиэн Конуэй в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы будем придерживаться этой даты», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2016 г. представитель Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 300 голосов выборщиков, которые необходимы для победы во втором этапе президентской гонки в США.

За миллиардера отдали свой голос 304 члена коллегии, в за экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон — 227.

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