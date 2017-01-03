Дамаск, 3 января, 2017, 20:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Сирии зафиксировали 45 нарушений перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

Ali Almazawi Хама, Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Хама — 8, Алеппо — 7, Латакия — 7, Дамаск — 5, — говорится в сообщении. — Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Алеппо — 7, Дамаск — 6, Идлиб — 2, Хомс — 2, Деръа — 1».

Отмечается, что по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с семью основными вооруженными группировками оппозиции.

Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Читайте также: Франция призвала Россию соблюдать перемирие в Сирии