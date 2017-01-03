Киев, 3 января, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Лидеру французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая является кандидатом в президенты Франции, могут закрыть въезд на Украину. Об этом, как передает RT, сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«Если официальные личности делают такие заявления (по Крыму), то наша служба и МИД оценивают их и реагируют соответствующим образом, — говорит Ткачук. — Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен выступила в поддержку выхода Крыма из состава Украины и присоединения к РФ.

«Я абсолютно не считаю, что имела места незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма желали присоединиться к России», — отметила кандидат в президенты Франции.

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