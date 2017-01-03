Рига, 3 января, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Правительство Латвии поддержало законопроект о поддержке дополнительного протокола к конвенции по борьбе с терроризмом, предусматривающий криминализацию нескольких новых видов преступлений, связанных с терроризмом, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Законопроект коснется таких действий, как обучение терроризму, поездка за границу с целью терроризма, финансирование и организация таких поездок. Ранее подобные преступления не были криминализованы ни на национальном, ни на международном уровне.

Как сообщается, чтобы обеспечить полное соответствие латвийских нормативных актов нормам дополнительного протокола, необходимы поправки к законам, в том числе Уголовному закону и закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Дополнительный протокол к конвенции по борьбе с терроризмом подписали 33 страны, в том числе Латвия, а три государства его ратифицировали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе со взяточничеством в международных сделках указала Латвии на ряд недостатков, в том числе на то, что субъекты закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, то есть кредитные учреждения, не реагировали на описанные в прессе случаи отмывания денег. В связи с этим, в 2016 году Сейм утвердил поправки к закону «О легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией может получить доступ к информации о финансовом положении многих жителей Латвии. Банки должны передать властям данные о финансовом положении жителей.