Ставрополь, 3 января, 2017, 18:48 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

В Ставропольском крае все храмы будут проверены на готовность к празднованию Рождества. На учет взято 219 культовых объектов, где пройдут праздничные богослужения.

В канун праздника и во время проведения мероприятий, 6 — 7 января спасатели и пожарные будут нести дежурство на этих объектах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

На сегодня в храмах уже проведено более 650 мер по профилактике безопасности людей, которые придут в храмы на праздничные мероприятия. Среди таких мер профилактики: обследование территорий и помещений; тренировки по эвакуации людей в экстренных ситуациях; инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом.

Пожарные проверили состояние путей эвакуации, источников противопожарного водоснабжения. Больше всего внимания уделено умению вести себя во время пожара, умению пользоваться средствами пожаротушения.

Отметим, что новогодние праздники на Ставрополье прошли без особых происшествий. В праздничные дни экстренные и правоохранительные структуры переведены на усиленный режим несения службы и работают практически в полном составе. Накануне были обследованы все места, где проводятся массовые праздничные мероприятия.