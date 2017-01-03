Киев, 3 января, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Укроборонсервис» будет производить с компанией Aeroscraft (США) стрелковое оружие по стандартам НАТО на территории Украины. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

«Государственное предприятие «Укроборонсервис», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, — говорится в сообщении. — Первым проектом станет М16».

Отмечается, что «Укроборонпром» и Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что с 2017 г. национальная ежегодная программа сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом будет направлена на достижение Украиной стандартов НАТО.

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