Рига, 3 января, 2017, 18:38 — ИА Регнум. В декабре 2016 года Государственная полиция Латвии начала девять уголовных процессов в связи с получением ложной информации о взрывчатке в торговых центрах. Об этом сегодня, 3 января, заявил на пресс-конференции начальник Главного управления Криминальной полиции Андрей Гришин, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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По его словам, мошенники вымогали у владельцев магазинов деньги, угрожая сообщать оперативным службам о якобы заложенных в торговых центрах взрывных устройствах. Так, по вине мошенников в предновогодние дни неоднократно происходило закрытие ряда крупных торговых центров Риги с эвакуацией посетителей. По словам Гришина, один или несколько человек рассылали угрозы, вероятно, пытаясь таким способом заставить предприятия заплатить. Для Латвии это новая преступная схема, однако, в мире в последнее время такие преступления были зафиксированы в пяти странах, сообщил Гришин. Он также призвал предприятия, которые столкнулись с такими требованиями преступников, не поддаваться на угрозы, а обращаться в полицию.

Также стало известно, в расследовании принимает участие Полиция безопасности Латвии. По словам заместителя начальника ПБ Эрика Цинкуса, на данный момент информации о связи угроз с риском теракта нет.

В целом Госполиция Латвии ежегодно получает около 100 сообщений о заложенных бомбах, и в каждом случае оценивается уровень риска и принимается решение об эвакуации, сообщили представители полиции.

Напомним, в Латвии в декабре неоднократно проводилась эвакуация в магазинах сети Prisma. Также в Эстонии магазины Prisma несколько раз эвакуировали из-за угрозы взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Полиция безопасности Латвии выступила с заявлением о том, что в свете трагических событий в Берлине работает в усиленном режиме, однако уровень угрозы терроризма в стране пока останется на прежнем уровне. По заключению ПБ, на данный момент нет оснований полагать, что в Латвии существует прямая угроза терроризма. В тоже время в Полиции безопасности признали, что эксперты ПБ ведут постоянный анализ и мониторинг угроз терроризма, а также тесно сотрудничают в этой сфере с зарубежными коллегами.