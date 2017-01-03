Лондон, 3 января, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Европейском союзе (ЕС) Иван Роджерс неожиданно объявил о своей отставке. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Предполагалось, что Роджерс, назначенный постоянным представителем Британии в ЕС в 2013 г, сыграет ключевую роль в переговорах по Brexit, которые, как ожидается, начнутся в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Причины отставки Роджерса пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня на всенародном референдуме Великобритания проголосовала за выход страны из Европейского союза (ЕС). В качестве главных причин своего желания выйти из ЕС британские граждане называли, прежде всего, недовольство социальной и миграционной политикой «единой Европы».

В настоящий момент страна находится в Brexit — процессе выхода (exit) «Британии» (Britain) из ЕС.

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