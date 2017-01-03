Сент-Луис, США, 3 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Сент-Луис Блюз» на своей площадке переиграл «Чикаго Блэкхокс». Встреча, прошедшая 2 января в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:1.

Nhl.com «Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхокс» — 4:1

Героем встречи в составе «Блюз» стал российский нападающий Владимир Тарасенко, забросивший 2 шайбы.

После тридцати восьми матчей в чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» пока занимает пятое место на «Западе», имея в активе 45 очков. «Чикаго Блэкхокс», набравший 51 балл после сорока игр, находятся на 1-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхокс» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

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