Москва, 3 января, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий», возможно, в январе текущего года завершат дальний поход в Средиземное море и отправятся в Североморск, где находится главная база Северного флота Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Минобороны России Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

«Ожидается, что в январе «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — отметил источник.

Напомним, военная операция ВКС РФ в Сирии против различных террористических группировок началась 30 сентября 2015 г.

15 ноября 2016 г. Минобороны РФ сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Читайте также: WSJ: В НАТО назвали слабые места в оснащении «Адмирала Кузнецова»