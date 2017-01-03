Тбилиси, 3 января, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Грузии в новогодние дни появился повод для нового «политического конфуза». Бывший спикер парламента Грузии и бывший лидер Республиканской партии Давид Усупашвили, который в ближайшее время обещает учредить собственную политическую силу, предсказал досрочную отставку нынешнего президента Грузии Георгия Маргвелашвили и объяснил ее теми конституционными изменениями, которые может принять парламент по итогам работы созданной за несколько дней до Нового года конституционной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Свое предположение Давид Усупашвили высказал в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра», пояснив, что именно такой может быть реакция Георгия Маргвелашвили на изменение порядка выборов президента.

Как известно, ныне правящая партия вскоре после выборов активно заговорила о необходимости отмены всенародных выборов президента и переходе на избрание президента парламентом. Представители правительства поясняют, что этот порядок избрания президента больше подходит к той форме государственного устройства, которая определена нынешней Конституцией. А чтобы привести основной закон страны в полное соответствие с формой парламентского правления, необходимо в очередной раз изменить действующую Конституцию.

С этой целью под председательством нынешнего спикера парламента Ираклия Кобахидзе и была создана государственная конституционная комиссия, которая до новогодних праздников успела провести и свое первое заседание. В комиссию вошли представители трех парламентских партий — «Грузинской мечты», «Единого национального движения» и «Альянса патриотов», независимые депутаты, а также представители непарламентских партий «Свободные демократы», «Демократическое движение — Единая Грузия», «Лейбористская партия Грузии» и движения «Государство для народа». В работе комиссии примут участие и представители госструктур. Неоднократно приглашение на участие в комиссии получала и администрация президента Грузии, но Георгий Маргвелашвили и его администрация от этого предложения отказались. Ранее президент предложил создать конституционную комиссию при своей администрации и провести всенародное обсуждение возможных изменений в действующую Конституцию. Но тогда от предложения президента отказались правительство и парламент, а Ираклий Кобахидзе заявил, что органом, который полномочен принимать изменения в Конституцию, является парламент, соответственно, конституционная комиссия будет создана и будет работать при парламенте.

На фоне такого противостояния Давид Усупашвили в беседе с журналистом издания «Квирис палитра» и предположил, что естественной реакцией президента на возможные конституционные изменения может стать его досрочная отставка и выборы нового президента, который, по мнению политика, будет намного сильнее нынешнего. В этом случае президент вновь будет избран путем всенародных выборов на срок до 2022 года, а новый порядок избрания президента парламентом будет отсрочен на пять лет.

«Почему мы не можем предположить, что, возможно, президент в такой ситуации, да еще на фоне, когда до истечения президентского срока ему останется один год, обратится к грузинскому народу: «Мечта» (правящая партия «Грузинская мечта») отнимает у вас право на прямые выборы президента, я бессилен оказать сопротивление этим изменениям, но я ухожу в отставку и, пока эти изменения не вступили в силу, даю вам шанс еще раз выбрать президента еще на 5 лет, и до 2022 года у вас будет избранный вами президент. А к тому времени, в 2020 году, заново будет избран парламент, и посмотрим, лишит ли будущий парламент вас права на прямые выборы президента или сохранит его», — пояснил Давид Усупашвили возможные действия Георгия Маргвелашвили.

По его же словам, если Маргвелашвили действительно досрочно уйдет в отставку, то в течение установленного Конституцией 40-дневного срока должны состояться внеочередные президентские выборы. И если на этих выборах победит Георгий Маргвелашвили или иной неправительственный кандидат, то он, по мнению Усупашвили, станет более серьезной с точки зрения политического веса фигурой, а более сильный президент может создать серьезные политические проблемы правящей партии «Грузинская мечта».

Давид Усупашвили назвал и дату возможной отставки президента — июнь 2017 года. По его предположению, это тот период, когда государственная конституционная комиссия завершит разработку проекта конституционных изменений.

Журналисты попросили самого Георгия Маргвелашвили прокомментировать прогноз Давида Усупашвили относительно его возможной отставки, на что президент отрезал: «Комментариев на чьи-то комментарии я не делаю, ничего для комментариев в этой теме нет».

«Комментария по этому вопросу у меня нет. Вы хотите, чтобы президент прокомментировал чей-то комментарий? Вы неправильно задаете вопрос. Комментариев на чьи-то комментарии я не делаю… Не хочу комментировать тему, которая для комментариев не подходит», — пояснил Маргвелашвили.

За слова президента пришлось давать разъяснения уже президентской администрации. Так как Георгий Маргвелашвили назвал Давида Усупашвили «кем-то», администрация публично пояснила, что президент никого конкретно, в том числе Давида Усупашвили, под словами «кто-то», «чей-то комментарий» не подразумевал.