Рига, 3 января, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В рамках программы по перемещению беженцев Латвия обязалась до августа 2017 года принять более 500 беженцев, однако страна с выполнением этих обязательств запаздывает, сообщает газета Diena.

Беженцы

Советник министра внутренних дел Дайга Холма заявила, что мигранты перемещаются в Латвию каждый месяц. Так, например, на январь 2017 года уже запланирован прием нескольких групп беженцев, перемещенных из Греции, Италии и Турции.

В свою очередь в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщили, что сейчас в Латвии находятся 169 перемещенных в рамках программы квот беженцев. В управлении заверяют, что в итоге Латвия выполнит свои обязательства: «Это зависит не только он нас, и Латвия не входит в число стран, запаздывающих больше всего».

Напомним, Латвия в течение двух лет обязалась принять 531 человека и до сих пор приняла 155 человек из Греции, восемь из Италии и шесть из Турции. 80 перемещенных лиц являются несовершеннолетними.

В целом, до конца 2016 года Управление по делам гражданства и миграции предоставило статус беженца 10 лицам и альтернативный статус — 59.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии УДГМ не спешит предоставлять беженцам официальный статус, так как большинство из прибывших в Латвию по программе ЕС, в итоге покидают страну. Так, из 23 беженцев, получивших статус, все покинули Латвию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия.