Москва, 3 января, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Правительству Российской Федерации необходимо до 15 февраля 2017 г. создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды. Соответствующее поручение, как передает пресс-служба Кремля, дал глава РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Трудновоспитуемые подростки

«Создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, включив в эту рабочую группу представителей Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.

Правительству РФ также поручено подготовить законодательные поправки о социальной реабилитации и адаптации осужденных, вышедших из мест лишения свободы.