Ханты-Мансийск, 3 января, 2017, 16:10 — ИА Регнум. На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 3 по 7 января ожидается аномально холодная погода. В период морозов возрастает риск возникновения пожаров, причиной которых становятся нарушения правил безопасности при эксплуатации печей иэлектрооборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Югре.

Цитата из м/ф «Снежная королева». реж. Лев Атаманов. 1957. СССР Снежная королева забирает Кая

По прогнозам синоптиков, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 15 градусов по Цельсию.

В связи с низкими температурами Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре рекомендует избегать длительного пребывания на улице, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния и не брать в поездки детей. Если все же поездки не избежать, то следует предусмотреть меры безопасности на маршруте — надеть теплую одежду, записать телефоны автоэвакуаторов, зарядить мобильный телефон.

Добавим, что 4 января на территории Югры прогнозируют снегопад, метель, местами изморозь. Ветер восточных направлений 4−9 м/с. Температура ночью и днем — 33,-38ºС, по северным районам — 43,-48 ºС, по южным районам — 23,-28 ºС.