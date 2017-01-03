Киев, 3 января, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Позиция администрации Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки на Украину американского летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие

Такое заявление в интервью государственному информационному агентству «Укринформ» выразил посол Украины в США Валерий Чалый. Материал опубликован сегодня, 3 января.

«Оборонное оборудование сейчас поступает на Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня. Как пример — контрбатарейные радары. И не секрет, что препятствием для получения Украиной летального оружия остается позиция президента США. Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос», — подчеркнул Чалый.

В этом контексте дипломат напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне. Другие подробности Чалый не сообщил.

Напомним, что в декабре группа сенаторов от обеих американских партий (12 республиканцев и 15 демократов) в специальном письме призвала избранного президента США Дональда Трампа «увеличить американскую поддержку для Украины и выступить против агрессивного поведения России». В письме, которое подписали сенаторы, содержится призыв передать Украине летальное вооружение и продлить действие санкций, поскольку «…конфликт в сердце Европы далек от своего завершения, а действия в Крыму и на других территориях на Востоке Украины опасно перевернули давно установленные дипломатические, юридические нормы и нормы безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года Порошенко заявил, что Украина по-прежнему заинтересована в том, чтобы Запад предоставил ее армии помощь в виде летального оружия. «Не менее важным по значению вопросом (чем продление санкций) является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ… Украинская армия за последние два с половиной года доказала, что на нее можно положиться и ей можно доверять. А ведь в начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть стопроцентная информация, что 50% украинских ВСУ коррумпированы, еще 50% — агенты КГБ», — сказал президент в ходе визита в США.