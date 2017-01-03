Киев, 3 января, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Досрочных выборов в Верховную раду Украины в 2017 году не будет, поскольку «этот сценарий навязывается Россией». Такое мнение высказал спикер украинского парламента Андрей Парубий в интервью «5 каналу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

«Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине снаружи, это сценарий не украинский… Агрессор, который, фактически, обломал зубы об украинскую армию на востоке, огромные средства тратит на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри», — заявил Парубий.

Он подчеркнул, что сегодня именно парламент Украины является главной площадкой, на которую осуществляется эта атака.

«Мы видели подобные сценарии в Молдавии, когда из-за дестабилизации российские силы пытаются изменить вектор целой страны. Такой сценарий пытаются навязать Украине, но он не будет иметь успехов в государстве», — резюмировал глава Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году и президент Украины Петр Порошенко не раз заявлял, что Россия «пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы добиться проведения досрочных выборов в Верховную раду, укрепить пророссийские позиции в новом парламенте и в конечном итоге отменить европейский курс Украины».

«…Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А дальше — ревизия европейского курса. А еще потом — полное изменение внешнеполитического вектора государства. В финале — возвращение Украины в имперское стойло», — заявил Порошенко в ноябре.