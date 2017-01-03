Киев, 3 января, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук сегодня, 3 января, прокомментировал журналистам резонансное заявление директора Института сердца Министерства здравоохранения Украины, известного кардиохирурга Бориса Тодурова.

Сосудистая хирургия

Отметим, что Тодуров обвинил нынешнего министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун в провале медицинских реформ, заявив, что с момента назначения Супрун в работе ведомства прослеживаются только безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития, а халатность министра «забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы».

«Заявление Бориса Тодурова ― это крик отчаянья и одновременно приговор для украинской «реформаторской» команды. Однако недостаточно говорить только о халатности и преступном бездействии. Речь идет о полной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников, отвечающих за реформирование системы здравоохранения. Я неоднократно предупреждал о рисках привлечения к управлению страной варягов ― американских, грузинских, прибалтийский и прочих «реформаторов». И Квиташвили (грузинский легионер, не имеющий медицинского образования), и американка «с украинскими корнями» Супрун далеки от понимания как сути проблем, так и реального положения дел в системе украинского здравоохранения», — утверждает Медведчук.

По словам политика, фармакологические войны, непрозрачное финансирование, коррупционные схемы, резонансные скандалы стали неотъемлемой частью деятельности ведомства в последние годы. Все реформы, уверен он, свелись к банальной оптимизации: закрытию лечебных заведений, сокращению ставок медицинских сотрудников, катастрофическому снижению финансирования.

«Обвинения, озвученные Борисом Тодуровым: не была проведена закупка на 364 млн грн «скоропомощных лекарств» для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями; заблокирована работа Института сердца, отказано в открытии «филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи» ― это повод начать уголовное расследование в отношении Супрун и ее замов», — считает лидер «Украинского выбора».

Политик назвал назначение на должность министра здравоохранения «профнепригодных, некомпетентных лиц ― это политической … ответственностью действующей команды, …превратившей украинский народ в объект для социальных экспериментов».

«Некомпетентные чиновники Минздрава, доведшие до коллапса систему здравоохранения, что поставило под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, должны нести уголовную ответственность за совершенные действия. Я готов оказать любую юридическую помощь господину Тодурову и поддержать его в деле защиты жизней и здоровья украинских граждан», — заверил он.